В окупованому Криму скасували вирок українському політв'язню Балуху

Верховний суд окупованого Криму скасував вирок українському активісту Володимиру Балуху, засудженому до 3,7 років колонії, і відправив справу на повторне розслідування.

Читайте такожДо переслідування Балуха в Криму причетні близько 20 осіб – правозахисниця Про це повідомив на сторінці в соцмережі активіст Українського культурного центру в Криму Михайло Батрак.

"Тільки що верховний суд Криму скасував вирок Володимиру Балуху і відправив справу на нове розслідування", - написав він.

За словами адвоката Ольги Дінзе, її підзахисному поки залишили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте захист клопотатиме про його скасування.

"Причина скасування вироку у тому, що суддею було необґрунтовано розглянуто заяву про її відвід, тому що у неї була очевидна зацікавленість у розгляді цієї кримінальної справи", - пояснила Дінзе.

Також вона розповіла, що поведінку судді назвали серйозним порушенням кримінально-процесуального законодавства і повернули кримінальну справу до суду першої інстанції для розгляду в іншому складі.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Роздольненський суд" 4 серпня 2017 року виніс вирок Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.