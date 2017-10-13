Порошенко посмертно присвоїв командиру розвідвідділення Олександру Капушу звання Героя України

Президент Петро Порошенко присвоїв загиблому командиру розвідвідділення 128-ї гірсько-піхотної бригади Олександру Капушу звання Героя України.

Читайте такожПорошенко: статус учасника бойових дій отримали понад 300 тисяч українських воїнівЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час вручення державних нагород України військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань з нагоди Дня захисника України сьогодні в Києві.

За його словами, Олександр Капуш – загиблий командир розвідувального відділення 15 окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

«Кожен з нас дуже добре пам’ятає дні лютого 2015 року. Саме в ці дні під час виконання бойового завдання група розвідників, очолювана Олександром мужньо обороняла позиції від переважаючих сил російських найманців. В найскладніший момент бою на групу зі сторони противника кинули бойову гранату і Олександр не вагаючись прикрив собою товаришів, а сам загинув. Позиції були утримані і за проявлені під час бою сміливість та рішучість, особисту мужність та героїзм Капушу Олександру Васильовичу присвоєно високе звання Героя України», - заявив президент.

«Подвиг Олександра залишиться в народній пам’яті, стане символом незламності українського бойового духу захисників нашої української землі», - додав Порошенко.

Президент вручив зірку Героя України батькам Олександра Капуша у Маріїнському палаці.