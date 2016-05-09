Порошенко: за два останніх роки 27 воїнів удостоєні звання Героя України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.

«Важкі дні й безсонні ночі і тепер випали на долю українських жінок. Сьогодні зранку на території цього меморіального комплексу відкрилася фотовиставка «Матері Героїв», присвячена мамам Героїв України», - заявив він.

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«За два останніх роки 27 воїнів, серед яких – Надія Савченко, удостоєні цього високого звання», - додав президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у День пам’яті та примирення заявив, що увесь цивілізований світ прагне, аби страшна трагедія років Другої світової війни не повторилася знову.