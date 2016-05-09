Порошенко: за два останніх роки 27 воїнів удостоєні звання Героя України
За два останніх роки 27 воїнів удостоєні звання Героя України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.
«Важкі дні й безсонні ночі і тепер випали на долю українських жінок. Сьогодні зранку на території цього меморіального комплексу відкрилася фотовиставка «Матері Героїв», присвячена мамам Героїв України», - заявив він.
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«За два останніх роки 27 воїнів, серед яких – Надія Савченко, удостоєні цього високого звання», - додав президент.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у День пам’яті та примирення заявив, що увесь цивілізований світ прагне, аби страшна трагедія років Другої світової війни не повторилася знову.