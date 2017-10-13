Японська художниця малює українську війну в стилі японських коміксів манга (відео)

Художниця Нацуме малює українську війну в стилі японських коміксів манга. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Японська художниця Нацуме вперше за кордоном, і саме в Україні. Їй 25 років, і вона малює нашу війну у стилі японських коміксів манга. ТСН сьогодні познайомила мисткиню з реальним українським героєм, який подарував їй тубус від ручного гранатомета, аби малюнки було зручніше носити.

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Сама художниця зображує українських воїнів милими та добрими, із велими очима.

Завтра у Нацуме презентація виставки, а організатори пообіцяли подарувати їй вишиванку.

Її роботи обіцяють скоро розвісити по всій країні на білл-бордах.