НБУ на вимогу МВФ запровадив обмеження на офіційний курс гривні

Національний банк України встановив, що офіційний курс гривні може на 2% відхилятися від середньозваженого курсу на міжбанку.

Як сказано в постанові Нацбанку (№264 від 30 квітня 2009 р.), оприлюдненій на його сайті: «Офіційний курс гривні до долара США розраховується за курсом, який визначається як середньозважений курс продавців і покупців на міжбанківському валютному ринку України, який сформувався за попередній робочий день, із можливим відхиленням ±2%».

Цією постановою вносяться зміни в Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і курсу банківських металів.

Також у документі зазначається, що ця норма введена відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках угоди "стенд-бай" між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, до ухвалення постанови №264 було передбачено, що офіційний курс гривні розраховується, виходячи зі встановленого на міжбанківському валютному ринку України, за результатами функціонування Системи підтвердження угод.

Нацбанк не вказує номер і дату реєстрації постанови №264 у Міністерстві юстиції України, а також не вказується, з якого числа документ набирає чинності.