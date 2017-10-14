У Кременчуці учасники АТО, їхні родини та активісти пройшли Маршем нескорених

У Кременчуці Полтавської області учасники антитерористичної операції, члени їхніх сімей, активісти і небайдужі містяни пройшли Маршем нескорених. Як передає кореспондент УНІАН, учасники маршу о 10.30 рушили від палацу культури «Кредмаш» головною вулицею міста – Соборною - до площі Перемоги.

Очолював ходу духовий оркестр, за ним йшли діти і родичі загиблих у зоні АТО жителів міста, які тримали 43 фотографії героїв, а потім усі бажаючі. У цілому в марші взяли понад 300 осіб.

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На площі Перемоги після проходження Маршу нескорених почався мітинг. Учасники АТО, мер Кременчука Віталій Малецький, представники духовенства з трибуни привітали городян з Днем захисника України, Днем українського козацтва, Днем Святої Покрови, бажали миру на землі.

Після мітингу на площі тривають заходи, присвячені Дню захисника України і Дню козацтва: благодійний концерт за участю музичних груп.

Під час концерту, який триватиме до пізнього вечора, буде проходити збір коштів на лікування пораненого в зоні АТО кременчуцького бійця 25-ї бригади Збройних сил України Володимира Шеврина з позивним «Таксист».

Сам боєць розповів, що попереду на нього чекає ще одна операція з вживлення імплантату в руку. Крім цього, на площі Перемоги організовані різні майстер-класи для дітей і дорослих, працює ярмарок і зона фуд-кортів.