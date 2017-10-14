На Харківщині невідомі розбили меморіальну дошку загиблим у роки Другої світової війни (фото)

У Чугуєві Харківської області невідомі розбили меморіальну дошку загиблим у роки Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про подію надійшла до Чугуївського відділу поліції від директора комунального підприємства вчора, 13 жовтня, о 12.15.

Читайте такожУ Харкові невідомі облили червоною фарбою пам’ятник воїнам УПА (фото)Чоловік розповів, що меморіальну дошку на території парку Слави на вулиці Леонова, ймовірно, було пошкоджено в період часу з 19.00 12 жовтня до 7.00 13 жовтня. Невідомі пошкодили табличку та два мармурові камені на меморіальній дошці. Внаслідок дій зловмисників на табличці утворилася тріщина та відпало кілька літер, також були відбиті дві мармурові плитки.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник воїнам УПА в Харкові.