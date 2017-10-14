У Житомирі відзначають День захисника України, День українського козацтва та День Святої Покрови. Як повідомили УНІАН упрес-службі Житомирської міськради, так, зокрема, у центрі міста відбулося багатолюдне святкування “ Покровського весілля”.

“Наречені Володимир і Тетяна. Йому – 33, їй – 25. Обоє займаються бізнесом.Чоловік зробив коханій пропозицію на вершині гори, яку вони подолали разом. Весілля відбулося за давніми українськими традиціями”,- уточнили у міськраді.

Під час святкування було відтворено старовинні обряди запросин, замішування тіста на коровай, розплітання коси, викупу нареченої, благословення батьків, вінчання, взування тещі у чоботи, а також пригощання короваєм усіх гостей. Заручив Володимира і Тетяну настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП отець Богдан Бойко, який побажав молодій родині щасливого подружнього життя.

У зоні фудкорту житомиряни мали змогу посмакувати стравами української кухні: козацьким кулішем, гарбузовою кашею, узваром, тощо.

Для дітей організатори підготували майстер-класи, міні зоопарк зі свійськими тваринами.

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Окрім цього, сьогодні на Замковій горі у Житомирі відбулася святкова програма за участю артистів міського Палацу культури. Святкування продовжується.

Також у рамках заходу на житомирян та гостей міста очікують фуд - корт, показова тематична реконструкція козацького устрою та побуту, ярмарок українського ремісництва та творчості.

"Охочі можуть також долучитися до загальноміської акції «Житомир вишиваний»",- зазначають у міськраді.