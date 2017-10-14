У Житомирі відзначають День захисника України, День українського козацтва та День Святої Покрови
Під час святкування було відтворено старовинні обряди запросин, замішування тіста на коровай, розплітання коси, викупу нареченої, благословення батьків, вінчання, взування тещі у чоботи, а також пригощання короваєм усіх гостей.
У Житомирі відзначають День захисника України, День українського козацтва та День Святої Покрови. Як повідомили УНІАН упрес-службі Житомирської міськради, так, зокрема, у центрі міста відбулося багатолюдне святкування “ Покровського весілля”.
“Наречені Володимир і Тетяна. Йому – 33, їй – 25. Обоє займаються бізнесом.Чоловік зробив коханій пропозицію на вершині гори, яку вони подолали разом. Весілля відбулося за давніми українськими традиціями”,- уточнили у міськраді.
Під час святкування було відтворено старовинні обряди запросин, замішування тіста на коровай, розплітання коси, викупу нареченої, благословення батьків, вінчання, взування тещі у чоботи, а також пригощання короваєм усіх гостей. Заручив Володимира і Тетяну настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП отець Богдан Бойко, який побажав молодій родині щасливого подружнього життя.
У зоні фудкорту житомиряни мали змогу посмакувати стравами української кухні: козацьким кулішем, гарбузовою кашею, узваром, тощо.
Для дітей організатори підготували майстер-класи, міні зоопарк зі свійськими тваринами.
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Окрім цього, сьогодні на Замковій горі у Житомирі відбулася святкова програма за участю артистів міського Палацу культури. Святкування продовжується.
Також у рамках заходу на житомирян та гостей міста очікують фуд - корт, показова тематична реконструкція козацького устрою та побуту, ярмарок українського ремісництва та творчості.
"Охочі можуть також долучитися до загальноміської акції «Житомир вишиваний»",- зазначають у міськраді.