У Сумах з нагоди Дня захисника України відбувся урочистий марш військових підрозділів

У Сумах сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України на площі Незалежності відбувся урочистий марш військових підрозділів, в якому взяли участь понад 400 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, до урочистого маршу під знаменами бойових частин та музику військового оркестру були залучені представники Збройних Сил України, військових комісаріатів, Національної гвардії, Нацполіції, прикордонних військ, кафедри військової підготовки Сумського державного університету та державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка.

Розпочався День захисника України молебнями в храмах за українське військо, а офіційні заходи - із покладання квітів до могил бійців, загиблих у зоні АТО, пам’ятних знаків на честь Героїв Небесної Сотні, загиблих у бойових діях на території інших країн, братської могили «Мати-батьківщина», борців за здобуття та відстоювання державності, незалежності та територіальної цілісності України. Жалобні заходи завершились біля меморіального комплексу «Вічна Слава».

Після цього сумчани та військові колони пройшли на майдан Незалежності, де відбувся молебень за Україну та урочистості «Зі святом мужності й відваги!». Участь у цих заходах взяли до двох тисяч осіб – керівники міста та області, військовослужбовці, волонтери, представники трудових колективів, громадських організацій, ветерани, молодь та духовенство.