Сьогодні у Житомирі проведуть творчий вечір " Сучасна австрійська поезія в українських перекладах ". Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 17 жовтня о 14:00 год. в Домі української культури відбудеться творчий вечір студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Під час заходу відбудеться вручення призів переможцям другого туру студентського та учнівського конкурсу на кращий переклад творів сучасних австрійських письменників.

"Захід проводиться Австрійським центром НДІ «Драматургія» Житомирського державного університету імені Івана Франка за підтримки Австрійської служби академічних обмінів OeAD",- сказано у повідомленні.

Студенти читатимуть твори сучасних австрійських поетів німецькою та українською мовами у перекладі Петра Рихла у супроводі електронної музики відомого житомирського композитора Old Captain.

Також відбудеться нагородження переможців конкурсу на кращий художній переклад творів сучасних австрійських письменників.

Призи вручатимуть : представник Австрійської служби академічних обмінів OeAD Ніна Гаврилів та члени журі конкурсу – викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка.