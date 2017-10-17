"Схід і Захід разом": півсотні львівських вчителів вирушили викладати на Луганщину (відео)
19:57, 17 жовтня 2017Суспільство
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Вчителі вирушили не з порожніми руками - прихопили з собою книжки та пакунки для військових.
Вчителі їдуть до Сєверодонецька та Рубіжного / Скріншот відео ТСН
В рамках проекту "Схід і Захід разом" 50 вчителів зі Львівщини рушили викладати на Луганщину.
Два тижні вони викладатимуть у тамтешніх школах. А це - вчителі початкових класів, української мови, математики та історії. Із собою прихопили подарунки – книжки та пакунки для військових. Це вже третя така поїздка. Прямують вони, зокрема, до Сєверодонецька та Рубіжного.
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«Мені цікаво, які методики викладаються, які методики є в наших колег на Сході. Хочеться показати також свої методики, як я вмію викладати даний предмет», – коментує свою поїздку учитель інформатики Ольга Олеярчик.
В рамках проекту "Схід і Захід разом" 50 вчителів зі Львівщини рушили викладати на Луганщину
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