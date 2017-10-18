У Львові на аукціоні збирали гроші для родин полонених бійців АТО

Серед лотів аукціону були картини та ікони львівських художників, прикраси з бісеру ручної роботи, предмети інтер’єру, книги й домашня випічка, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Львові відкрили пам’ятник "Воїнам, які віддали свої життя за Україну"Стартові ціни лотів сягали від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Такі ж аукціони раніше провели в Києві та Харкові. Після Львова – захід влаштують в Одесі.

В даний час у полоні бойовиків на окупованих територіях Донбасу перебувають півтори сотні українців.