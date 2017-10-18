Останні самосели Чорнобильської зони розповіли про своє господарство та незвичні сувеніри від туристів (відео)

Останні самосели Чорнобильської зони розповіли про своє господарство та незвичні сувеніри від туристів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Самосели Чорнобильської зони мають поважний вік, і їх залишилось всього 135.

Однак туристи з усього світу до них приїжджають частіше, ніж машина з хлібом. Іноземці малюють їхні портрети і дивуються, як у зоні ядерного лиха вони досі залишаються живими. На що веселі самосели лише пригощають власноруч звареним "ядерним" самогоном.

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У селі Паришів залишилось лишень троє місцевих жителів. Один із жителів варить їжу прямо на вулиці, хоча більшість туристів підписують обіцянку не їсти продукти, приготовані на відкритому повітрі в зоні зараження. Цього року добре вродила картопля та кавуни, як похвастався самосел.

Інше селище, Куповате, знаходиться ще далі від цивілізації, проте жителів там аж 16. Одна із жительок показала сувеніри від туристів: паперові кораблики та журавлики із Японії.

Самосели стверджують, що ні за яких обставин не покинуть свою домівку.