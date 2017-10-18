Мітла і кістки дракона: у Лондоні відкривається виставка, присвячена чарівному світу Гаррі Поттера (фото)

У Лондоні в п'ятницю відкривається виставка, присвячена чарівному світу Гаррі Поттера.

У Британській бібліотеці пліч-о-пліч з оригінальними рукописами та ілюстраціями до книг про хлопчика-чарівника на виставці будуть представлені кістки драконів, русалка, покрокова ілюстрація про те, як створити філософський камінь, чорна кришталева куля, що належить відьмі 20-го століття і мітли.

Читайте такожВчений з Нової Зеландії назвав осу на честь персонажа з "Гаррі Поттера" - вирішив "поліпшити імідж" комах

Навіть Джоан Роулінг напередодні відвідин виставки, що поєднує історію магії з її творами, була вражена, зустрівшись з надгробком одного з її персонажів. На своїй сторінці у Twitter письменниця відзначила: «Вгадайте, що це? Я тільки що бачила це і була немов зачарована...».