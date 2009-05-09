Учасниця Євробачення від Росії розраховує на підтримку України

Співачка Анастасія ПРИХОДЬКО розраховує на підтримку з боку глядачів України під час виступу за Росію на конкурсі «Євробачення-2009» у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Москві.

«Я дуже хотіла поїхати на «Євробачення» й дуже старалася. В Україні дійсно мене підтримують й дуже раді за мене. Я постараюся зробити все можливе, щоб виступити гідно за Росію. Я з України й постараюся зробити все можливе, щоб було добре», - сказала А.ПРИХОДЬКО.

Вона нагадала, що її творча кар`єра почалася в Росії після перемоги на «Фабриці зірок».

«Тут (у Росії) мене полюбили й на відбірковому турі за мене проголосували 25% глядачів, тому я з гордістю представляю Росію на цьому конкурсі», - підкреслила А.ПРИХОДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, А.ПРИХОДЬКО представить цього року Росію у фіналі конкурсу 16 травня з піснею "Мамо".