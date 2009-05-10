У Полтаві відкрили музей однієї авіаційної дивізії

У Полтаві відкрито Військово-історичний музей 13-ї гвардії Дніпропетровськ-Будапештської ордена Суворова II ступеню важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Як передає кореспондент УНІАН, до дня перемоги керівництво військової частини А 2673 підготувало для ветеранів, жителів і гостей області подарунок - відкрило Військово-історичний музей, створений з нагоди 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У військово-історичному музеї, розташованому на території військової частини, представлено унікальні експонати часів II Світової війни. Зокрема, побутові речі радянських воїнів (з приватних колекцій учасників бойових дій), зброю, формений одяг та інші атрибути повоєнної епохи.