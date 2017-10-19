Повне занурення: Руслана Лижичко розповіла, як танцювала під водою протягом 25 хвилин (відео)

Українська співачка Руслана, яка днями хвалилася підтягнутою фігурою в купальнику, не може жити без екстриму.

На цей раз знаменитість пірнула з аквалангом в Озеро Молодості, що в Буковелі. Відео свого пригодницького занурення Руслана виклала в Facebook.

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Зірка повідомила шанувальникам, що їй вдалося опуститися на глибину 16 метрів, де виконавиця навіть примудрилася станцювати.

"Цього літа зробила занурення на глибину 16 метрів гірського Озера Молодості в Карпатах. Таке не забувається ніколи. Я танцювала під водою протягом 25 хвилин", - прокоментувала співачка.

Нагадаємо, що в липні Руслана вирішила встановити власний рекорд і перепливла найбільше озеро в Центральній Європі.