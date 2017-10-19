У Житомирі вже реалізовано 4 проекти бюджету участі з 11 проектів-переможців 2016 року

У Житомирі, за оперативними даними, на сьогоднішній день вже реалізовано 4 проекти бюджету участі з 11 проектів-переможців 2016 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, у минулому році житомиряни подали 67 вказаних проектів, з яких 54 взяли участь у загальноміському голосуванні. За результатами голосування було обрано 11 проектів, що реалізовуються цьогоріч.

Так, у місті вже повністю реалізовані чотири проектні пропозиції «Чистий відпочинок», «Островки здоров’я для всіх», «Мультиспортивний майданчик біля ліцею №24» та «Встановлення на зупинках карт-схем із графіком руху громадського транспорту».

Зокрема, у червні цього року було реалізовано проектну пропозицію «Чистий відпочинок».

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«Автор ідеї Ірина Данилова запропонувала встановити у місцях пляжного відпочинку житомирян майданчики для збору сміття з метою зберегти чистоту річки Тетерів та кар’єрів міста Житомира. Управлінням житлового господарства Житомирської міської ради були виконані роботи з облаштування п’яти майданчиків з контейнерами для збору сміття за адресами, що запропонувала автор проекту», - повідомляють у міськраді.

У липні також завершилась реалізація проектної пропозиції бюджету участі «Островки здоров’я для всіх». На спортивному майданчику тепер займаються діти, дорослі та люди з обмеженими фізичними можливостями.

«Для мешканців навколишніх будинків – це єдиний у мікрорайоні спортивний майданчик із спеціально обладнаними тренажерами. Автором даної ініціативи стала житомирянка Галина Шевчук», - зазначають у міськраді.

У місті було також успішно реалізовано ще два проекти «Мультиспортивний майданчик біля ліцею №24» та проект «Встановлення на зупинках карт-схем із графіком руху громадського транспорту». Так, на зупинках громадського транспорту Житомира вже встановили 200 конструкцій з похвилинним розкладом руху.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році у Житомирі вперше стартував бюджет участі або, як його ще називають, громадський бюджет – інструмент, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету.