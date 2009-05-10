Рятувальники вивели із Червоних печер в Криму п'ятьох пітерців

Українські рятувальники вивели із затоплених Червоних печер (Кизіл-Коба) в Криму п`ятеро жителів Санкт-Петербурга.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримського управління МНС, троє чоловіків і дві жінки, пославшись на те, що у них залишилося мало часу на перебування в Криму, спустилися в печери, не зважаючи на штормове попередження. «Співробітники підприємства «Кизіл-Коба» провели з ними інструктаж, зокрема, за словами рятувальників, спелеологів попередили про можливе підняття рівня води в печері», - кажуть в МНС.

Вранці 9 травня черговий контрольно-рятувальної служби Сімферополя одержав повідомлення про надзвичайну подію. Унаслідок підняття рівня підземних вод вихід з печери опинився затоплений на рівні 1,5-2 метрів. «Із-за сильних опадів вода стрімко почала поступати одразу через кілька сифонів, таким чином заблокувавши в кам`яному мішку спелеологів», - йдеться в повідомленні МНС.

О 23.15 за допомогою аквалангів були проведені рятувальні заходи. Росіян вивели з печер. Рятувальна операція завершилася о 5:05 неділі.

Подібні події відбувалися в Червоних печерах в 1997 і 2002 роках. У 2002-му в результаті різкого підйому рівня води одна людина загинула.