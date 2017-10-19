Безпеку поблизу НСК "Олімпійський" під час футбольного матчу сьогодні гарантуватимуть 900 правоохоронців

Безпеку сьогодні ввечері у Києві поблизу НСК «Олімпійський» під час матчу між «Динамо» (Київ, Україна) та «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія) гарантуватимуть 900 правоохоронців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Києва.

«Сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА. Для належного забезпечення громадського порядку працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України будуть здійснювати патрулювання прилеглої до стадіону території, а також на зупинках громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.

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Посилені наряди правоохоронців стежитимуть за порядком у метрополітені, особливо на станціях метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Олімпійська».

Також буде обмежено рух автотранспорту по вулиці Фізкультури зі сторін вулиць Еспланадної та Шота Руставелі. Тож поліція закликає водіїв планувати маршрути руху заздалегідь та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Правоохоронці закликають громадян, які планують відвідати футбольний матч, поводитись толерантно, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні їхніх службових обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з проведенням матчу на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія) сьогодні вночі буде продовжено на одну годину роботу «Київського метрополітену».

Матч розпочнеться о 22.00.