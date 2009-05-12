Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн. (курс знизився на 0,4% порівняно з 11 травня), продають – по 7,97 грн., що не набагато дешевше, ніж учора. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,80-7,92 грн., з продажу – 7,92-8,01 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,58 грн., курс не набагато підвищився порівняно з 11 травня, продають – по 10,86 грн., курс підвищився на 1,6%. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,75 грн., з продажу – в межах 10,68-11,00 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 2% порівняно з 11 травня, і становить у середньому 0,2241 грн., курс продажу – підвищився на 1% – до 0,2462 грн. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2415 грн., з продажу – 0,23-0,26 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,90 грн. (курс купівлі не набагато знизився порівняно 11 травня), продають – по 7,97 грн. (курс продажу знизився на 0,5%).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,60 грн., що на 0,7% дорожче, ніж учора, продажу – 10,84 грн., що на 0,9% дорожче.

Курс купівлі російського рубля по київських банках підвищився на 0,7% порівняно з 11 травня, і становить у середньому 0,2240 грн., курс продажу – знизився на 0,8% – до 0,2482 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,85/8,02 грн., євро – 10,40/10,75 грн., рубель – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 10,55/11,15 грн., рубель – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,90/8,035 грн., євро – 10,55/10,75 грн., рубель – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 травня, становить: гривні до долара США – 7,6739, до євро – 10,302211, до російського рубля – 0,23573.