У Чернігові розпочався фестиваль "Слов'янські театральні зустрічі"

У Чернігові вчора ввечері урочисто відкрився XXV Міжнародний фестиваль "Слов'янські театральні зустрічі", який традиційно проходить в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Читайте такожУ Мистецькому арсеналі відкрився перший фестиваль молодих художників (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, ювілейний фестиваль триватиме до 27 жовтня.

Участь у фестивалі візьмуть 10 театрів з України, Білорусі та Польщі.

Перший фестивальний вечір зібрав у чернігівському театрі аншлаг.

Відкрив фестиваль Національний академічний театр імені Івана Франка. Гості представили чернігівській публіці виставу за твором Е. М. Ремарка "Три товариші", в якій головну чоловічу роль виконав міністр культури України Євген Нищук.

Фестиваль "Слов'янські театральні зустрічі" заснований у 1991 році з ініціативи директора Чернігівського музично-драматичного театру імені тараса Шевченка Олени Латиш. Гасло театрального форуму - "Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами".