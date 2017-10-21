Порошенко закликав українців пам’ятати про жителів західних областей, яких 70 років тому почали виселяти до Сибіру

Президент Петро Порошенко закликав українців пам’ятати про жителів західних областей, яких 70 років тому почали примусово виселяти до Сибіру сталінські карателі.

Про це президент Петро Порошенко написав у Facebook.

«Сьогодні 70-ті роковини масової депортації населення західноукраїнських областей до Сибіру та північних регіонів колишнього СРСР, що мала кодову назву операція «Захід». Протягом одного дня тоді примусово виселили понад 76 тисяч осіб, щоб послабити український визвольний рух…», - нагадав він.

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Президент зазначив, що «навіть після закінчення найкривавішої війни – Другої світової – сталінські карателі продовжували тероризувати наш народ репресіями та депортаціями. Але знищити його вільний дух так і не змогли».