Організатори акції біля парламенту анонсують проведення віче завтра о 12.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Рух нових сил», у неділю, 22 жовтня, о 12.00 на Площі Конституції біля Верховної Ради відбудеться віче "Україна після Порошенка".

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На віче за участі лідерів «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі, Юрія Дерев'янка, народних депутатів Сергія Лещенка, Єгора Соболєва та інших обговорюватиметься «план перемоги над олігархатом».

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

20 жовтня депутат Єгор Соболєв заявив, що учасники акції не мають наміру згортати намети і збирають у суботу, 21 жовтня, на 18.00 народне віче.