Не зважаючи на наявність опіатів в організмі Зайцевої, справу перекваліфіковувати не будуть - Бех

У Харкові, не зважаючи на наявність опіатів в організмі 20-річної жінки-водія “Лексус” Олени Зайцевої, справу за фактом загибелі 5 пішоходів перекваліфіковувати не будуть. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех.

“Вказаний факт лише обтяжує відповідальність тієї особи, яка управляла цим транспортним засобом, і перекваліфікації статті не буде — ч.3 ст.286 так і залишається. Єдине, що буде уточнена підозра стосовно вказаного фігуранта, де також будуть відображені й інші дані, які будуть отримані під час розслідування”, - сказав Бех.

За його словами, для розслідування резонансного ДТП на вулиці Сумській створена група з 14 слідчих. Вони продовжують вивчати інформацію з камер відеоспостереження. На цей час призначена низка експертиз і, насамперед, авто-технічна експертиза, результати якої будуть не раніше, ніж через 10 днів.

За відомостями Беха, відео-реєстратора в автомобілі “Лексус” не було. Зайцева та її пасажирка одразу після ДТП не під протокол пояснювала правоохоронцям, як все сталося, однак після спілкування з адвокатом обидві дівчини відмовилися від надавання свідчень.

Начальник поліції додав, що на цей час водій червоного автомобіля, із якими начебто влаштувала перегони Зайцева, не встановлений, однак встановлені інші учасники дорожнього руху, які їхали слідом за “Лексусом” та цим червоним автомобілем. З ними будуть проведені необхідні слідчі дії.

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Бех також висловив переконання, що Зайцева також почне давати свідчення.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткненням із "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Учора, 20 жовтня, суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала "Лексусом". За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.