Викрадену в Києві дівчинку після обстеження передали батькам (фото)

Двомісячна дівчинка, викрадена напередодні ввечері біля дитячого садка в Оболонському районі Києва і знайдена в суботу вдень біля Вишгорода, вже передана батькам. Начальник головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко заявив, що дитині нічого не загрожує і вона передана батькам, повідомляє 112.ua.

"У ході подальших заходів було встановлено, що ця жінка придбала дитячі речі, підгузники, дитяче харчування. Напрямок пошуків змістився в Київську область... Було встановлено місце перебування цієї жінки, її спільника. Вони, до речі, 1997 року народження. Він був затриманий і відразу надав деякі свідчення, і приблизно годину тому... у промзоні була затримана ця жінка, було знайдено немовля. Лікарі оглянули. На даний момент можу сказати, що дитині нічого не загрожує – вона не постраждала. Дитина вже передана батькам", - сказав Крищенко.

За його словами, попередню ніч немовля провело у вагончику на пилорамі в с. Новосілки біля Вишгорода, де працював співмешканець викрадачки.

Крищенко поінформував, що в даний момент жінка затримана, її співмешканцю також буде пред'явлено звинувачення в залежності від обставин кримінальної справи.

Він також повідомив, що одна з версій викрадачки – що пара місяць тому втратила дитину.

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"Викинули дитину на смітник. Ми ще будемо з'ясовувати всі ці події, так як поліція Києва не зафіксувала знаходження трупів немовлят на смітнику, тому будемо з'ясовувати. Вона покаже, куди вона викинула тіло своєї дитини", - розповів начальник поліції Києва.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, в Оболонському районні Києва було викрадено немовля, доки батько забирав з дитсадка страшу доньку.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. Сьогодні поліцейські затримали жінку. Їй загрожує покарання у вигляді 12 років ув'язнення.