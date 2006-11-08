Кабмін схвалив зміни до бюджету-2006
Щоб зберегти "соціальну спрямованість"
Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив проект закону про внесення змін до Державного бюджету 2006 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Ми прийняли рішення про зміни до бюджету 2006 року і передбачили збільшення обсягів фінансування, але умовно кажучи, - це подолання дефіциту бюджету», - сказав прем’єр.
Він не надав ніяких деталей, зазначивши лише, що уряд пропонує парламенту вдосконалити бюджет 2006 року з метою збереження його соціальної спрямованості.
«Ми всі соціальні виплати зобов’язані виконати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Прем`єр-міністр обіцяє у 2007 році не скасовувати жодних пільг.
«Ніяких пільг ніхто ні в кого, ні в чорнобильців, ні у інших малозахищених верств населення відбирати не буде», - наголосив прем’єр.