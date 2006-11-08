Кабмін схвалив зміни до бюджету-2006

Кабінет Міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив проект закону про внесення змін до Державного бюджету 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми прийняли рішення про зміни до бюджету 2006 року і передбачили збільшення обсягів фінансування, але умовно кажучи, - це подолання дефіциту бюджету», - сказав прем’єр.

Він не надав ніяких деталей, зазначивши лише, що уряд пропонує парламенту вдосконалити бюджет 2006 року з метою збереження його соціальної спрямованості.

«Ми всі соціальні виплати зобов’язані виконати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр обіцяє у 2007 році не скасовувати жодних пільг.

«Ніяких пільг ніхто ні в кого, ні в чорнобильців, ні у інших малозахищених верств населення відбирати не буде», - наголосив прем’єр.