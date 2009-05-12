МВФ вже хоче дати Україні на двісті мільйонів більше

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує збільшити третій транш кредиту «Stand by» для України з планованих у квітні 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. дол.) до 2,125 млрд. SDR (майже 3 млрд. дол.).

Про це в ході телефонної конференції у Вашингтоні (США) заявила голова Місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ, повідомляється на сайті МВФ.

За її словами, черговий перегляд програми співпраці МВФ з Україною планується провести до 15 червня, після чого й буде ухвалене рішення про надання коштів.

Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ також відзначила позитивний результат останнього перегляду програми співпраці, який, зокрема, був досягнутий завдяки результативній роботі Національного банку і уряду України.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коректування програми співпраці.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

8 травня ц.р. Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту «stand by». За підсумками першого перегляду програми співпраці з Україною МВФ наприкінці квітня ухвалив рішення збільшити другий транш з 1,25 млрд. SDR до 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. дол.), причому погодився на те, щоб половина суми пішла на покриття дефіциту держбюджету України.

Черговий перегляд програми співпраці для отримання третього траншу планувалося розпочати у середині травня. Розмір цього траншу очікувався у розмірі 2,8 млрд. дол. (1,9 млрд. SDR).

Третій перегляд програми співпраці, згідно із затвердженим у листопаді 2008 року графіком, намічений на середину серпня. Четвертий транш, згідно з тим самим графіком, становить 750 млн. SDR.