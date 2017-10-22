Викрадачці дитини у Києві оголосили про підозру

У суботу, 21 жовтня, ввечері прокурор Київської місцевої прокуратури №5 повідомив підозру 20-річній жінці, яка викрала 1,5-місячну Вікторію біля дитсадка на Оболоні в Києві.

Жінку затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. А її дії кваліфікували за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). За це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це у Faceboook написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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"Зараз готується клопотання про обрання їй міри запобіжного заходу. Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково. Зі співмешканцем затриманої також проводяться слідчі дії. Його причетність до злочину перевіряють слідчим шляхом", - зазначила Максимець.

Нагадаємо, немовля із дитячого візочка біля дитсадка викрали в п'ятницю, 20 жовтня. За добу викрадачів-співмешканців затримали. Дитина здорова, її вже передали батькам. Мотив викрадення пояснюють тим, що у викрадачів померла власна дитина, тіло якої викинули на смітник. Викрадену дитину хотіли видати за свою – аби уникнути відповідальності за смерть власної.