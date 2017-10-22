У Києві сьогодні через футбол три станції метро працюватимуть із обмеженнями

У Києві сьогодні три станції метро працюватимуть із обмеженнями на вхід і вихід.

Читайте такожМетро на Троєщину: стало відомо, де починатиметься нова гілка

Як повідомляється на сайті Київського метрополітену, такі зміни пов’язані через проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк).

Перед початком матчу - з 18:30 до 19:30 - станцію «Олімпійська» буде закрито на вхід та вихід, «Палац спорту» на вихід, «Площа Льва Толстого» на вхід. На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.