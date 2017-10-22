На Харківщині прикордонники затримали громадянина Азербайджану, який перебував у розшуку за умисне вбивство
16:19, 22 жовтня 2017Суспільство
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Небезпечного злочинця виявили працівники пункту пропуску "Гоптівка".
Українські прикордонники затримали азербайджанця, підозрюваного в умисному вбивстві / фото ДПСУ
У Харківській області прикордонники затримали 26-річного громадянина Азербайджану, який перебував у розшуку за умисне вбивство.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.
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«Прикордонники Харківського загону в пункті пропуску «Гоптівка» затримали громадянина Азербайджану, якого розшукували за кримінальний злочин. 26-річного іноземця звинувачують за статтею «умисне вбивство», - йдеться у повідомленні.
Громадянина Азербайджану передали представникам поліції.
Прикордонники затримали громадянина Азербайджану 1991 року народження / фото ДПСУ
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