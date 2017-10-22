На Харківщині прикордонники затримали громадянина Азербайджану, який перебував у розшуку за умисне вбивство

16:19, 22 жовтня 2017
Суспільство
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Небезпечного злочинця виявили працівники пункту пропуску "Гоптівка".

фото ДПСУ

У Харківській області прикордонники затримали 26-річного громадянина Азербайджану, який перебував у розшуку за умисне вбивство.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.

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«Прикордонники Харківського загону в пункті пропуску «Гоптівка» затримали громадянина Азербайджану, якого розшукували за кримінальний злочин. 26-річного іноземця звинувачують за статтею «умисне вбивство», - йдеться у повідомленні.

Громадянина Азербайджану передали представникам поліції.

фото ДПСУ

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Теги: #пункт пропуску Гоптівка#українські прикордонники#затримання злочинця