Підписано меморандум про співпрацю: Queen Country Fitness Club став 56-м клубом Sport Life

Заміський комплекс Queen Country Club - кращий комплекс преміум-формату для людей, які ведуть активний спосіб життя. Його територія адаптована для занять спортом і прогулянок на свіжому повітрі в будь-який час року. Це справжній курорт в сосновому лісі з 26-метровим чорним басейном, джакузі, єдиним в Києві pool-баром. Тепер Queen Country Club приєднується до найбільшої в Україні мережі фітнес-клубів Sport Life! Новий клуб змінює назву на «Sport Life Queen Country».

Сьогодні в УНІАН відбулося підписання Меморандуму про стратегічне співробітництво між заміським комплексом і мережею фітнес-клубів Sport Life, метою якого є популяризація фітнесу та здорового способу життя.

Керуючий заміським комплексом, Ірина Пономаренко повідомила: «Враховуючи численні прохання і побажання наших клієнтів, клуб Queen Country Fitness Club і мережа фітнес-клубів Sport Life стають партнерами. Нашою метою є розширення переліку фітнес-послуг, які раніше були недоступні всесезонно в нашому комплексі. Перелік послуг для наших клієнтів істотно розшириться. Тепер з'явиться прекрасна можливість круглорічного відвідування дорослого і дитячого басейнів; банного лаунжу; сквош-кортів, а також, заняття дитячим фітнесом».

Зі слів директора з маркетингу мережі фітнес-клубів Sport Life Олександри Писанко, Sport Life має величезний досвід оперування фітнес-клубами. Тому було прийнято рішення про приєднання заміського комплексу в свою мережу. «Всі клієнти, які купували абонементи в Queen Country Fitness Club, автоматично отримують нові клубні карти найвищої категорії Lux & SPA, - прокоментувала представник Sport Life. - «Вони є гарантією доступу до всієї мережі без обмеження, з повним збереженням всіх послуг і термінів їх абонементів».

Олександра Писанко також підкреслила: «Це буде 6-й фітнес-клуб формату Lux&SPA. А всього на сьогоднішній день Sport Life налічує 56 фітнес-клубів в Україні. У фазі активного будівництва клуби в Харкові, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську та Запоріжжі. У наших планах розширити мережу до 150 фітнес-клубів по всій країні до кінця 2020 року. Тому мережеві переваги для клієнтів Queen Country Fitness Club очевидні - це відмінна можливість відвідувати клуб в найбільш зручному районі не тільки Києва, а й в 17 містах України!».