Українські військовослужбовці на навчаннях "Ex Cambrian Patrol" у Британії завоювали срібні медалі (фото)

Військовослужбовці 3 окремого полку спеціального призначення на навчаннях Ex Cambrian Patrol, яке проходило в Уельсі, завоювали срібні медалі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони в Facebook.

У навчаннях цього року взяли участь понад 1000 британських солдатів і 28 армій.

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Під час змагань бійці здолали 50 миль в гірській місцевості у штормову погоду. Також учасники змагалися у боротьбі з терористами – звільняли заручників з полону і форсували водні перешкоди в горах при температурі води +6.

У підсумку золото дісталося військовим Пакистану і Великобританії. Загалом в змаганнях брала участь 131 команда.

Eх Cambrian Patrol проводиться з 1959 року, коли група солдатів територіальної армії Уельсу розробила курс тренувань для вихідних, який включав в себе марш-кидок на довгу дистанцію через кембрійські гори і закінчувався стріляниною на полігоні.