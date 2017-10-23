У мережі оголосили склад нового сезону культового серіалу "Доктор Хто"

Британське шоу «Доктор Хто» повністю зібрало основний каст. До Джоді Уіттакер в ролі Тринадцятого Доктора приєднаються відразу три супутника, повідомляє BBC.

Британець Бредлі Уолш, відомий по фільму «Тренер» і серіалу «Пригоди Сари Джейн», зіграє персонажа на ім'я Грехем, Мандип Джилл («Куку») отримала роль Ясмін, а Тосину Колу («Зоряний війни: Пробудження сили») узяв образ Райана. Актрисі Шерон Д. Кларк дісталася невідома роль, проте її поява заявлена в декількох епізодах.

Читайте такожБрат наркобарона Пабло Ескобара пригрозив Netflix "прикрити" відомий серіал

Уолш з натхненням прокоментував призначення: "Пам'ятаю як спостерігав за Уільм Хартнеллом в ролі першого Доктора. Чорно-біла палітра робила шоу дуже страшним для дитини. Я був в заціпенінні, але навіть незважаючи на те, що дивився серіал буквально під диваном, став його фанатом. Потім відстояв у черзі нескінченно довго, щоб отримати квитки на фільм з чудовим Пітером Кушингом в ролі Доктора, в повнометражній картині з такими прекрасними квітами. Вражений я можливістю взяти участь у новій главі історії цього персонажа? Та звісно ж!".

Режисером і сценаристом прийдешнього сезону став Кріс Чибнелл («Broadchurch») змінив Стівена Моффата, передає Vertigo.

Перша поява Джоді Уіттакер в ролі Доктора очікують в спеціальному різдвяному випуску 25 грудня, де вона змінить Пітер Капальді. Точна дата релізу одинадцятого сезону невідома, однак Чибнелл натякнув, що прем'єра призначена на осінь 2018.