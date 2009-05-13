Мінтранс має намір відпустити ціни на купе та СВ

Відпустити ціни на купе та СВ, на кожному залізничному вокзалі звести автобусний та створити чотири сортувальних центри для "Укрпошти". Такі плани озвучив міністр транспорту та зв’язку Йосип Вінський.

Хоч реалізація цих планів справа недешева, у Мінтрансі переконані: ці інвестиції виправдані. Автоматизовані сортувальні центри відкриють у Києві, Дніпропетровську, Львові та Миколаєві. Вартість проекту – майже мільярд гривень і роботи розпочнуться уже цього року.

Мінтранс планує допомагати в роботі не лише "Укрпошті", а й залізниці. Найближчим часом тарифи на квитки в вагонах купе та СВ стануть вільними. За схемою - що менше часу до поїздки, то вища ціна.

А ще втілять світову практику: автовокзал на території залізничного, аби людям зручно було добиратися, якщо їдуть транзитом через місто. На автовокзалах працюватимуть приватні перевізники, але право на перевезення отримають лише після проходження тендеру.

ICTV