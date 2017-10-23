На Житомирщині десятки рятувальників допомогли медикам транспортувати жінку вагою понад 370 кг до "швидкої" (фото)

На Житомирщині 60 рятувальників надали допомогу медикам у транспортуванні жінки вагою понад 370 кг до карети медичної швидкої допомоги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, протягом двох останніх місяців Коростенський міськрайонний відділ УДСНС у Житомирській області спільно з Центром екстреної медичної допомоги «Олеся» міста Дніпро розробляли план заходів щодо транспортування хворої жінки з міста Коростень на лікування за кордон.

«Особливість цих заходів полягала в тому, що 39-річна Оксана страждає на так звану «слонову хворобу» і на сьогодні її вага складає вже понад 370 кг», - сказано у повідомленні.

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Жінці запропонували лікування у місті Хінтерцартен у Німеччині і Центр екстреної медичної допомоги «Олеся» погодився доставити туди хвору. Для цього ними був наданий автомобіль швидкої медичної допомоги.

«Головна складність полягала у транспортуванні жінки з її квартири до карети «швидкої». Через вхідні двері оселі це зробити було не можливо, оскільки їхня ширина складала 80 см. На щастя, квартира Оксани розташована на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку», - повідомляють рятувальники.

Коростенські рятувальники спільно з медичним центром виготовили спеціальний пристрій та засоби, а одне з підприємств Коростеня надало вивантажувач, за допомогою чого 60 людей особового складу 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини транспортували хвору через вікно квартири на вулицю, а потім вже до автомобіля швидкої допомоги, який доставить її на лікування до Німеччини. Заходи тривали понад дві години.