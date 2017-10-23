Колишній учасник АТО став успішним підприємцем завдяки виготовленню ексклюзивних 3D моделей техніки

Володимир Великожон - колишній рекламник, колишній атовець-артилерист, а тепер успішний підприємець. На зекономлені "бойові" та "оздоровчі" він купив 3D принтер і поринув із головою у власну справу, передає ТСН.

Тепер чоловік виготовляє ексклюзивні 3D моделі військової техніки, конструктори та різноманітні іграшки.

Віра у власні сили і збіг обставин змусили цього бійця розпочати нову кар'єру вже в мирному житті.

Володимир Великожон каже, що предмети, "виконані на магнітних конекторах, що дозволяє розібрати і зібрати їх". "В зоні АТО я вибрав собі принтер на одному з китайських сайтів", - каже колишній боєць.

Він власноруч розробляє їхній дизайн, тому вся продукція ексклюзивна, і зазначає, що військова техніка має популярність у самих військових.

Також є замовлення навіть від столичних забудовників. "Є попит на архітектурні макети, які можна розбирати, які можна вписати в інтер'єр, надрукувати меблі", - каже Володимир.

Дружина - його права рука. Вона каже, що буває моделі не завжди підходять, але їх можна доповнити деталями з деревини, чи шкіри.

Володимир каже, що сімейний бізнес захопив їх обох, не було часу навіть оговтатися після військового життя. Наснаги додають позитивні відгуки замовників.

Також Володимир поділився планами на майбутне, каже, що запустить лінійку світильників, а також і надалі розвиватиме архітектурні конструктори.

Поки що його продукція поширюється через соцмережі і сарафанне радіо, утім це не заважає розвиватися адже замовлень на сьогодні вистачає вдосталь.