Водій машини, в якій загинув Ігор Пелих, здався міліції

Водій, що сидів за кермом Honda Accord і що потрапив в аварію, в результаті якої загинув відомий журналіст Ігор Пелих, з’явився в міліцію, пише «Газета по-киевски».

Начальник прес-служби ГУ МВС Києва Володимир Поліщук повідомив виданню, що водій прийшов в Голосіївський райвідділ за декілька годин до оголошення його в розшук.

«Співробітники міліції збиралися вчора звертатися в Шевченківський райсуд, щоб за його санкцією офіційно оголосити цього водія в розшук, оскільки за місцем проживання він не з’являвся, а його телефон був відключений.

Але вчора у другій половині дня Кириллов несподівано прийшов у Голосіївський райвідділ міліції з адвокатом. Розповідати що-небудь про аварію він відмовився, зіславшись на 63-ю статтю Конституції. Згідно зі ст. 115 КПК, його затримають на 72 години - він утримуватиметься в палаті лікарні швидкої допомоги під охороною. Оперативники, які бачили водія, відзначають, що у нього скальпована рана на голові і потрібне лікування в стаціонарі», - повідомив Поліщук.

Поганим самопочуттям Кириллов пояснює те, що не відразу прийшов у міліцію. Він нібито лежав у приватній клініці в іншому місті. Зараз міліція з’ясовує, чому лікарі цієї установи не повідомили про такого хворого.

Якщо доведуть, що Кириллов винен в аварії, то за ст.286 ч. 3 КК, що передбачає покарання за смерть двох і більше чоловік, йому загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

Олег Кириллов разом з Ігорем Пелихом володіли продюсерською компанією «Роги і копита».