Журналісти дізнались, хто із можновладців продає нерухомість в окупованому Криму (відео)

Хто із можновладців продає нерухомість в окупованому Криму. Про це розповідається у розслідуванні програми "Гроші".

Депутат БПП Сергій Куніцин оформлює свою нерухомість за російським законодавством та продає її за 66 мільйонів рублів.

Принаймні так стверджує російський активіст Олександр Таліпов, вказуючи на палац у центрі Сімферополя, оголошення про продаж якого розміщене в інтернеті.

"Загальна площа 715 квадратних метрів, 5 поверхів, 12 житлових кімнат класу "люкс", 7 вбиралень, більярдна, холл, спортзала, басейн, зимовий сад та сауна", - вказується в оголошенні.

Сам Куніцин зізнається, що славнозвісний палац дійсно побудував він, проте кому він наразі належить із держреєстрів невідомо. У липні власність на ділянку була переоформлена.

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Він запевняє, що наразі маєток належить його колишній дружині-громадянці Росії, і він не знає, як саме вона розпоряджається своїм майном. Тому питання залишається відкритим.

До речі, продати майно в окупованому Криму не так і просто, бо за його перереєстрацію потрібно сплатити 30% від його вартості.

Тому, як зазначає експерт, така нерухомість користується попитом у бойовиків із ОРДЛО, які його купують за незаконно здобуті у регіоні гроші.

Деякі із депутатів, що мають нерухомість у Криму, чекають деокупації та нічого не роблять із ним.

Проте юристи переконують, що майно у Криму продати все-таки можна, якщо це зробити двічі - за українським і російським законодавством.

Судячи із реєстрів та інформації ЗМІ нерухомість та бізнес у Криму мають більше тисячі українських високопосадовців. Про те, як вони ними користуються і які прибутки отримують, ми зможемо дізнатись лише після його деокупації.