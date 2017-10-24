Завдяки децентралізації доходи об’єднаних громад Запоріжжя зросли в 2-3 рази - Бриль

За минулий рік доходи об’єднаних громад Запорізької області зросли в 2-3 рази, що засвідчує успіх реформи децентралізації. Про це заявив Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль в ефірі 112 каналу.

«Реформа децентралізації показує себе якнайкраще. Адже повноваження передаються на місця: громадам та людям. Було здійснено чимало розрахунків об'єднання, наприклад, фінансова ініціатива, подана Урядом України. І вона є реально дієвою. На прикладі Запорізької області в 2015 році були об'єднані перші 6 громад. В 2016 році ми побачили зростання їхніх надходжень в 2-3 рази. І залишки на рахунках громад складали по 10-12 мільйонів гривень», - завив Костянтин Бриль.

За його словами, громади отримують також підтримку з державного та обласного бюджетів. Крім того, в Запорізькій області за підтримки ОДА, а також Агенції регіонального розвитку та Інженерної палати ведеться робота щодо створення інвестиційних паспортів для громад.

Костянтин Бриль також наголосив, що ініціатива прем’єра Володимира Гройсмана щодо передачі ОТГ повноважень розпоряджатись землями поза межами населених пунктів стане дієвим стимулом для розвитку громад. «В законодавчих змінах заплановано, що ці повноваження будуть передані до ОТГ. Це буде дуже важливим фактором для подальшого об'єднання. І передасть важіль вирішення проблеми територіальним громадам на місця. Адже для багатьох громад основним пунктом доходів є плата за землю», - наголосив голова облдержадміністрації.

Загалом на сьогодні в Запорізькій області 38 ОТГ. В 24 з них вже пройшли вибори, до кінця року вибори відбудуться у 12 громадах, ще 2 очікують рішення ЦВК на їх проведення у 2018 році.