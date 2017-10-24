"Я знав, що він був козлом": Метт Деймон розповів, як Вайнштейн домагався Гвінет Пелтроу

Голлівудська зірка Метт Деймон зізнався, що знав про секс-скандал в Голлівуді навколо Харві Вайнштейна ще до того, як він отримав розголос у пресі. Метт зауважив, що Вайнштейн пишався своїми вчинками.

"Коли люди кажуть "всі знали", так, я знав. Я знав, що він був козлом. Він пишався цим. Я знав, що він бабій", - зауважив актор.

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Деймон також знав, що кіномагнат чіплявся до актриси Гвінет Пелтроу. А почув цю історію від свого колеги Бена Аффлека, який зустрічався з Гвінет після Бреда Пітта.

"Я знав історію про Гвінет від Бена, тому що він був з нею після Бреда. Я ніколи не говорив з Гвінет про це. Бен сказав мені. Я знаю, що вони дійшли якоїсь згоди або розуміння", - поділився актор, пише JustJared.

"Він ставився до неї з величезною повагою. Завжди", - зауважив Деймон.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, що раніше Гвінет Пелтроу розповіла, що коли їй було 22, Вайнштейн сексуально домагався її. Тоді актриса розповіла про інцидент своєму тодішньому бойфренду Бреду Пітту, який мав серйозну розмову з продюсером.