Скандальний Сергій Бабкін скасував відразу три концерти, співак звинувачує організаторів

Хоча співак та музикант Сергій Бабкін публічно визнав РФ країною-агресором, але скасував відразу три концерти.

Бабкін не виступить в Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці. У скасуванні концертів Бабкін звинувачує організаторів.

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"Дорогі друзі! Нам дуже шкода, але ми змушені повідомити про скасування концертів у Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці з вини організатора", - заявив музикант в Instagram.

"Ми постараємося в майбутньому обов'язково відвідати вас, вибравши для роботи у ваших містах більш надійних партнерів", - написав Бабкін.

Він додав, що його найближчий концерт відбудеться у Полтаві 27 жовтня.