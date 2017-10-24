Скандальний Сергій Бабкін скасував відразу три концерти, співак звинувачує організаторів
15:41, 24 жовтня 2017Суспільство
1066 0
Бабкін не виступить в Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці, найближчий концерт відбудеться у Полтаві.
Сергей Бабкин / Крым. Реалии
Хоча співак та музикант Сергій Бабкін публічно визнав РФ країною-агресором, але скасував відразу три концерти.
Бабкін не виступить в Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці. У скасуванні концертів Бабкін звинувачує організаторів.
Читайте такожСкандальний співак Бабкін відправився виступати на "євробляхах" (відео)
"Дорогі друзі! Нам дуже шкода, але ми змушені повідомити про скасування концертів у Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці з вини організатора", - заявив музикант в Instagram.
"Ми постараємося в майбутньому обов'язково відвідати вас, вибравши для роботи у ваших містах більш надійних партнерів", - написав Бабкін.
Він додав, що його найближчий концерт відбудеться у Полтаві 27 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter