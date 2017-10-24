Ветеран АТО змінив автомат на бізнес з розведення равликів

З пораненнями й контузією військовий повернувся додому і вирішив щось почати робити, аби не з’їхати з глузду. Разом зі знайомою волонтеркою почали розводити равликів, йдеться в сюжеті Спецкору.

Чоловік воював у 72-й бригаді, яку зараз знають як "Бригаду чорних запорожців".

Він покинув керівну посаду на Київщині і в складі 72-ї бригади поїхав в зону АТО. У 2014 році Костянтина Касіча під Амбросівкою посікло осколками. Разом зі своїм комбатом чоловік на собі відчув найзапекліші обстріли бойовиків. За словами комбата Костянтин одним з перших отримав поранення.

Після повернення з війни чоловік разом з волонтеркою Ольгою відкрив ферму справжнього делікатесу. Вони розводять їстівних равликів, але якщо спочатку серед замовників були друзі, знайомі та бойові побратими, то зараз це можна назвати справжнім бізнесом. Чоловік розповідає, що тепер вони поставляють равликів в маленькі магазини, ресторани та піцерії. Є навіть замовлення з закордону.

Тепер у колишнього бійця є дев'ять маленьких і одна велика ферма. На зиму планує побудувати вольєри.

А починалося все з 15 тис. грн, надалі гроші в бізнес вкладають лише з прибутку.

Для тих хто бачив війну на власні очі - улюблена справа допомагає залишити гіркі спогади у минулому назавжди.