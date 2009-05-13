Ющенко провів кадрові перестановки в СБУ
17:59, 13 травня 2009Суспільство
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Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 13 травня ц.р. звільнив Миколу ГЕРАСИМЕНКА з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Слідчого управління СБУ та затвердив на посаді заступника голови Служби безпеки України.
Тексти відповідних указів Президента України №№ 309/2009 та 310/2009 оприлюднено на сайті глави держави.
Також Президент сьогодні підписав указ №311/2009, відповідно до якого Володимира ПОРОДЬКА призначено начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.
Відповідний документ розміщено на сайті глави держави.
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