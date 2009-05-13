Ющенко провів кадрові перестановки в СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 13 травня ц.р. звільнив Миколу ГЕРАСИМЕНКА з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Слідчого управління СБУ та затвердив на посаді заступника голови Служби безпеки України.

Тексти відповідних указів Президента України №№ 309/2009 та 310/2009 оприлюднено на сайті глави держави.

Також Президент сьогодні підписав указ №311/2009, відповідно до якого Володимира ПОРОДЬКА призначено начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

Відповідний документ розміщено на сайті глави держави.