Творці "Матриці" розкрили таємницю зеленого коду, що супроводжує всі три частини культового фільму

Рядки зеленого коду з японських ієрогліфів і цифр, які з'являються в трьох частинах знаменитого фільму "Матриця", складені з рецептів суші. Про це розповів художник-постановник фільму Саймон Уайтлі в інтерв'ю порталу CNET, який і створив легендарний зелений код.

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"Мені подобається говорити всім, що код з "Матриці" зроблений з японських рецептів суші. Без цього коду немає "Матриці", – зізнається він.

Виявилося, що символи, які з'являються в заставці трьох фільмів франшизи, взяті з кулінарної книги дружини-японки Саймона Уайтлі.

Фільм "Матриця" був знятий в 1999 році братами Вачовскі, відомими після операцій зі зміни статі як сестри Вачовськи. У 2003 році на екрани вийшли наступні дві картини серії під назвами "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція".