Гроші або протести: у Києві затримали псевдоактивістів, які шантажували забудовників

Поліція затримала злочинну групу псевдоактивістів, які шантажували забудовників на території Києва й області.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Працівники Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури задокументували факти системного вимагання від забудовників коштів за не перешкоджання їх законній діяльності. В одного із них вимагали та одержали 200 тис. доларів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дана група осіб позиціонувала себе як представники громадської організації, що відстоює начебто інтереси мешканців. Слідчі встановили, що алгоритм дій був досить простим: вони обирали об’єкт забудови на території Києва й області та влаштовували протестні акції.

Читайте такожМіняв совість на мідяки: заступник голови поліції Тячева погорів на хабарі

За даними поліції, в подальшому, у приватній розмові з власником комерційної структури зловмисники висували єдину вимогу: підприємець сплачує їм кошти, а вони, в свою чергу, припиняють чинити будь-які перешкоди.

«У разі відмови зловмисники збирали групу громадян для протесту, які називали себе мешканцями певного району. За потреби – влаштовували навіть сутички. Крім того, надсилали запити до всіх державних інстанцій та позивалися до суду про незаконність будівництва. Насправді ж компанія мала весь пакет дозвільних документів. Вищевказані протиправні дії не припинялися, поки фігуранти справи не отримували визначені ними суми коштів», - наголосили в департаменті.

В межах провадження оперативники встановили всіх організаторів та учасників злочинної групи. Ними виявилися мешканці столичного регіону.

25 жовтня працівники Департаменту, ГСУ Нацполіції за участю спецпідрозділу КОРД затримали учасників злочинної схеми. Одного із них було затримано під час одержання від забудовника 200 тис. доларів.

Поліцейські провели низку ряд санкціонованих обшуків, під час яких вилучили грошові кошти, зброю, печатки, «чорнові» записи.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.