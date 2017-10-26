Вперше на Дніпропетровщині діти лікуватимуться в сучасних умовах - Резніченко

У Дніпрі вперше за 50 років ремонтують педіатричне відділення Центру матері та дитини імені професора Руднєва. Після завершення ремонту ключова обласна лікарня зможе забезпечити маленьким пацієнтам найвищий рівень комфорту, повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

«Президент Петро Порошенко поставив нам завдання привести всі лікарні області до сучасних стандартів. Жителі Дніпропетровщини, в тому числі маленькі пацієнти, мають отримувати медичну допомогу в комфортних умовах. Для цього ми ремонтуємо лікарні та оснащуємо їх новим обладнанням», - повідомив голова Дніпро ОДА Валентин Резніченко.

Обласна лікарня імені Руднєва обслуговує дітей зі всієї Дніпропетровщини. Попри соціальну значимість і високе завантаження, лікарня 50 років стояла без капітального ремонту.

Команда Резніченка вирішила не лише відремонтувати будівлю, а й створити її максимально комфортною для найменших пацієнтів. Дизайн внутрішніх приміщень, де перебуватимуть діти, стане доброзичливим і веселим. Стіни розфарбовують яскравими картинками, що допоможуть дітлахам не сумувати і почуватися краще.

«Ми прагнули створити умови як для дітей, так і для батьків, що знаходяться з ними. Тому лікарня буде схожою скоріше на гарний готель, ніж на сумну медустанову старого зразка. Не секрет, що діти в лікарні відчувають тривогу та дискомфорт. Ми хочемо допомогти їм одужувати в сприятливій атмосфері», - пояснив Валентин Резніченко.

В ході капітального ремонту в лікарні замінили системи комунікацій, вентиляцію, опалення, встановили енергозберігаючі вікна та освітлення. Вхід і внутрішні приміщення адаптували для людей з особливими потребами, тож малорухомі пацієнти зможуть без перешкод пересуватися на колясці.

Зараз будівельники завершують зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Відкриття оновленого відділення відбудеться вже в листопаді. Педіатрія лікарні імені Руднєва зможе одночасно приймати 58 дітей з мамами, крім того створено 15 місць для денного перебування. До ремонту лікарня була розрахована лише на 40 місць.

Особливою гордістю оновленої лікарні лікарі вважають відділення реабілітації новонароджених. За словам головного лікаря Ігоря Македонського, з новим надсучасним обладнанням воно стане першим в Україні.

«В наступному році ми плануємо добудувати хірургічне відділення лікарні. А в цьому році, разом з педіатричним відділенням, завершимо ремонти 20 медустанов області. Жителі Дніпропетровщини будуть отримувати медичну допомогу в гідних умовах», - запевнив голова Дніпро ОДА Валентин Резніченко.