"Мене розбудив стукіт у двері серед ночі": актриса розповіла, як її ґвалтував "безумний" Вайнштейн

Актриса Наташа Мальті звинуватила продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Мальті, перший інцидент стався в 2008 році в номері одного з лондонських готелів. Артистка познайомилася з продюсером на вечірці після церемонії вручення премії BAFTA, куди він прийшов зі своєю дружиною.

Читайте такожШведська футболістка звинуватила в згвалтуванні гравця АПЛ

Вона докладно описала секс без обопільної згоди. Як стверджує Мальті, Вайнштейн продовжив переслідувати її. Актриса також розповіла, що неодноразово говорила продюсеру про те, що не зацікавлена у сексуальних стосунках з ним.

"Я була здивована, мене розбудив стукіт у двері посеред ночі. Це був Харві Вайнштейн. Він кричав: "Відкрий двері, Наташа Мальті, це Харві Вайнштейн", - поділилася актриса.

Вона зізналася, що одяг Вайнштейна був брудним, а обличчя виглядало "божевільним". Продюсер забіг у кімнату Мальті і попрямував до ліжка, при цьому знявши штани.

Крім того, Мальті заявила, що піддавалася домаганням з боку багатьох чоловіків в Голлівуді, але досвід з Вайнштейном був найгіршим.