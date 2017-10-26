У Стрию поліція перевіряє факт знущання підлітків над двома котами

У Стрию двоє підлітків стріляли з пневматичної зброї по котах. За словами власника тварин, одна з них загинула, після поранення другої власник затримав хуліганів і викликав поліцію. Стрийські поліцейські проводять перевірку за цим фактом.

Читайте такожНа Львівщині підлітки вчинили розправу над двома котами (фото)Після інциденту 42-річний стриянин звернувся з заявою до поліції, у якій вказав, що двоє підлітків стріляли у його котів. Власник тварини Юрій Левицький детально описав цей інцидент у мережі Facebook.

«Двоє студентів одного з місцевих училищ, віком 17 та 18 років, пострілами з пневматичної зброї травмували кота», ‒ написав він у заяві в поліцію.

Він затримав хлопців на території будівництва, де вони начебто підпрацьовують охоронцями.

«В Стрию на перехресті вулиць Бачинської і Котляревського близько восьмої ранку в мене на очах відкрили стрільбу з пневматичної зброї малолітні імбіцили, по мому коту. Оглянувши голову, я побачив отвір, який відповідав отвору калібру духової зброї», ‒ написав чоловік у соцмережі.

Разом з тим, власниця домогосподарства, з території якого начебто стріляли по тваринах, теж написала заяву у поліцію. Вона поскаржилась, що двоє чоловіків увірвались на її приватну територію та побили двох хлопців, котрі там перебували. Лікарі швидкої медичної допомоги діагностували у хлопців забої. За цим фактом поліція теж проводить перевірку.

Тим часом Левицький стверджує, що напередодні інший його кіт загинув від пострілів хуліганів: «Також хочу зазначити що чотири дні назад нам застрелили саму лагідну кішку Пуфу. В неї було чітко видно вхідний кульовий отвір від носової порожнини до нижньої щелепи. На превеликий жаль, вона до кваритири не добігла».

Чоловік зазначає, що хлопці - уродженці села Орів, навчаються в 35-му училищі в Стрию. На території будівництва працювали охоронцями.

Поліція опитує учасників події та мешканців сусідніх будинків, а також шукає зброю. Вирішується питання правової кваліфікації події за ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами").

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає більш жорстке покарання за жорстоке поводження з тваринами. Покарання передбачає до п'яти років позбавлення волі.