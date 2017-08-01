Порошенко підписав закон про введення кримінальної відповідальності за знущання над тваринами

Президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає більш жорстке покарання за жорстоке поводження із тваринами. Відповідні зміни внесені в Кримінальний кодекс.

Читайте такожВ Одесі затримали підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами (фото)Згідно зі ст. 299 Кримінального кодексу (в редакції закону № 2120-VIII) передбачено, що жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або активним способом, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Відтак жорстоке поводження з тваринами за наведених обтяжуючих обставин відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу є тяжким злочином. За правовою ж позицією Конституційного суду, покарання за злочин повинно бути домірним злочину; передбачений законом склад злочину та рамки покарання мають відповідати один одному (Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004).

Президент також наголосив на необхідності уточнення складу злочинів, передбачених частинами другою і третьою нової редакції статті 299 Кримінального кодексу України, оскільки названі частини за один і той самий злочин — жорстоке поводження з тваринами, вчинений у присутності малолітнього чи неповнолітнього, передбачають різні види покарання. До того ж редакція частини третьої потребує узгодження зі статтею 67 цього ж Кодексу, у якій серед обставин, що обтяжують покарання, відсутня така обставина, як вчинення злочину активним способом.

Крім того, необхідно удосконалити визначення терміну "пересувний звіринець", яким законом № 2120-VIII доповнено статтю 1 закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", з метою урахування специфіки діяльності закладів культури, зокрема цирків, у тому числі пересувних.

У зв'язку з викладеним президент пропонує вжити невідкладних заходів щодо підготовки необхідних законодавчих пропозицій та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.