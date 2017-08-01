Порошенко підписав закон про введення кримінальної відповідальності за знущання над тваринами
Тепер за знущання над тваринами можна отримати максимальний термін ув'язнення, який складає вісім років.
Президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає більш жорстке покарання за жорстоке поводження із тваринами. Відповідні зміни внесені в Кримінальний кодекс.
Читайте такожВ Одесі затримали підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами (фото)Згідно зі ст. 299 Кримінального кодексу (в редакції закону № 2120-VIII) передбачено, що жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або активним способом, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Відтак жорстоке поводження з тваринами за наведених обтяжуючих обставин відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу є тяжким злочином. За правовою ж позицією Конституційного суду, покарання за злочин повинно бути домірним злочину; передбачений законом склад злочину та рамки покарання мають відповідати один одному (Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004).
Президент також наголосив на необхідності уточнення складу злочинів, передбачених частинами другою і третьою нової редакції статті 299 Кримінального кодексу України, оскільки названі частини за один і той самий злочин — жорстоке поводження з тваринами, вчинений у присутності малолітнього чи неповнолітнього, передбачають різні види покарання. До того ж редакція частини третьої потребує узгодження зі статтею 67 цього ж Кодексу, у якій серед обставин, що обтяжують покарання, відсутня така обставина, як вчинення злочину активним способом.
Крім того, необхідно удосконалити визначення терміну "пересувний звіринець", яким законом № 2120-VIII доповнено статтю 1 закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", з метою урахування специфіки діяльності закладів культури, зокрема цирків, у тому числі пересувних.
У зв'язку з викладеним президент пропонує вжити невідкладних заходів щодо підготовки необхідних законодавчих пропозицій та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.